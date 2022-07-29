İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı

29.07.2022 15:09
İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı

Duayen gazeteci Sirer Doğan, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden müzisyen ve söz yazarı İlhan İrem'in kendisi çektiği askerlik fotoğraflarını paylaştı.

Duayen gazeteci Sirer Doğan, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden müzisyen ve söz yazarı İlhan İrem'in kendisi çektiği askerlik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü müzisyen ve söz yazası İlhan İrem'in geçtiğimiz gün vefatı tüm sevenlerini üzdü. Müzik camiasının sevilen isimlerinden olan İrem'in bilinmeyen birçok yönü de vefatıyla anlaşıldı. Duayen gazeteci Sirer Doğan, İrem'in 1978 yılında Sivas'ta Ordu Subay Evinde askerlik görevini yaptığı döneme ait fotoğrafları paylaştı. Doğan tarafından çekilen fotoğraflar yaklaşık yarım asır sonra yeniden gün yüzüne çıktı. İrem, soğuk havası ile meşhur olan 5. Piyade Er Eğitim Tugayında 3 ay eğitim gördükten sonra Sivas Ordu evinde askerlik vazifesini tamamlamıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

İlhan İrem, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

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