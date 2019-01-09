Duayen Gazeteciler, Gaziantep Basını İçin Geliyor

Türk yazılı ve görsel medyasından, alanında en başarılı isimler, Gaziantepli meslektaşlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Türk yazılı ve görsel medyasından, alanında en başarılı isimler, Gaziantepli meslektaşlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel Basın Ödülleri Gecesinin 5.sine bu yıl da önemli isimleri katılacak.



GGC Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında her yıl düzenledikleri Basın Ödülleri Gecesinin ulusal anlamda ses getirmeye başladığını belirterek, birbirinden değerli duayen üstatlar ve alanlarında başarılı meslektaşlarını 12 Ocak Cumartesi gecesi Gaziantep'te ağırlayacaklarını açıkladı. Ay, bu etkinlikleri düzenleyerek, Gaziantep'in sesini ulusalda duyurup, şehrin tanıtımına pozitif yönde katkı sağlamayı amaçladıklarını da ifade etti.



Kimler katılacak



Geleneksel Basın Ödüllerinin sahiplerini bulacağı geceye Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, Fox TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, NTV Ana Haber Spikeri Seda Öğretir, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Radyo ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy ile Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu gibi önemli isimler katılacak. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Sevcan Orhan sahne alarak, birbirinden güzel eserlerini gazeteciler için söyleyecek.



"Meslektaşlarımıza moral gecesi olsun"



Basın mesleğini icra edenlerin gece gündüz demeden, kar-kış, toz-çamur demeden günün her saatinde, fedakarca ve özveriyle görev yaptığını anlatan İbrahim Ay, gazetecilerin yıl da bir kez de olsa aileleriyle güzel bir gece yaşamasına katkı sağlamış olmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduklarını açıkladı.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'yle ilgili görüşlerini aktaran Ay, gazetecilerin üzerindeki yükün ağırlaştığına dikkat çekti. Koşulların iyileştirilmesi için bir takım yasal düzenlemeler yapılmasının şart olduğunu söyleyen İbrahim Ay, GGC olarak çalışanların özlük haklarının yeniden düzenlenmesine yönelik girişimlerde bulunduklarını da hatırlattı. - GAZİANTEP

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