Son Dakika Haberleri: Duayen iş insanı Esat Sivri 86 yaşında hayatını kaybetti
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Duayen iş insanı Esat Sivri 86 yaşında hayatını kaybetti

1 saat önce

DENİZLİ'de, iş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan duayen iş insanı Esat Sivri (86), Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği mide kanaması sonrası kalbinin durmasıyla hayatını kaybetti.

Duayen iş insanı Esat Sivri 86 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]
DENİZLİ'de, iş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan duayen iş insanı Esat Sivri (86), Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği mide kanaması sonrası kalbinin durmasıyla hayatını kaybetti. Sivri'nin ani ölümü iş dünyasında şok etkisi yarattı.
Tatil için Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan iş insanı Esat Sivri, bugün mide kanaması geçirdi. Rahatsızlanan Sivri, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ambulansla Denizli'de Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edilen Sivri, yolda kalbinin durması sonucu yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sivri'nin ani ölümü Denizli iş dünyasında şok etkisi yarattı. Eğitimini erken bırakan ve 16 yaşında babasının yanında ticarete atılan Sivri, 86 yıllık ömrünün önemli bir bölümünü Denizli sanayisine adadı. Esat Sivri, 17 Şubat 1933 yılında Kaplanlar Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Denizli'de okudu, ardından da eğitim hayatını noktaladı. 16 yaşında babası Mustafa Kazım Sivri'nin yanında iş hayatına atıldı. Tekstil alanında babası ile birlikte çalışan ve tecrübe kazanan Esat Sivri, askerliğin ardından iş dünyasına atıldı. Sivri, 1967 yılında Sarayköy'deki müflis Sarayköy Pamuklu Sanayi'nin sermayesine iştirak etti. Denizli ve çevresindeki dokuma tezgahlarının entegrasyonunu sağlamak için, boya baskı fabrikası kurmaya karar verdi. 100 ortakla Denizli Basma Sanayi Fabrikasını 1972'de kurdu. Uzun yıllar DEBA ile Denizli ekonomisini domino eden Esat Sivri, iflas sürecine girdiğinde zor günler yaşadı. Denizli Sanayi Odası'nın kurucuları arasında yer alan Esat Sivri, meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Sivri, Denizli İhracatçılar Birliği'nin de kurucuları arasındaydı. Sivri'nin cenazesinin ne zaman toprağa verileceği kesinlik kazanmadı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:35 Kaynak: DHA
Didim, Aydın, Denizli, Güncel
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