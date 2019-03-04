Duayen İş İnsanı Orhan Abalıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

DENİZLİ'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmeziliğinden yaşamını yitiren duayen iş insanı, Abalıoğlu Holding'in kurucusu Orhan Abalıoğlu (84), iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DENİZLİ'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmeziliğinden yaşamını yitiren duayen iş insanı, Abalıoğlu Holding'in kurucusu Orhan Abalıoğlu (84), iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Denizli'de, Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi Şirketi'nin sahibi Orhan Abalıoğlu, dün (pazar) 2 aydır çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası Abalıoğlu için bugün ikindide Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Camisi ve Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Abalıoğlu'nun çocukları Ergun, Ender, Baha ve Filiz Abalıoğlu, Abalıoğlu Ailesi'nin yakınları, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Abalıoğlu'nun eşi Cedide Abalıoğlu ise cenazeye getirilmedi. Abaloğlu'nun çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Daha sona kılınan namazın ardından Orhan Abalıoğlu'nun Asri Mezarlığa götürülen cenazesi, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.



EĞİTİME 30 MİLYON LİRA



Duayen iş insanı Orhan Abalığlu, iş hayatındaki başarıları kadar eğitime verdiği yaklaşık 30 milyon lirayı bulan katkıyla da tanınıyordu. Abalıoğlu, Denizli'de Merkezefendi Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu, Pamukkale Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkezefendi Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi Necla - Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkezefendi Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Merkezefendi Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Merkezefendi Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Denizli'ye gittiğinde ziyaret ettiği Orhan Abalıoğlu'na eğitime verdiği destekten dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmişti.



ORHAN ABALIOĞLU KİMDİR?



Abalıoğlu Grubu kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Orhan Abalıoğlu, 1935 yılında İsmail Baki-Hacı Bahriye Abalıoğlu çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olarak Denizli'de dünyaya geldi. İlkokulu, Denizli Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul için Denizli Lisesi'ne kayıt oldu. Lise eğitimine başladığı ilk yıl babasının rahatsızlığı nedeni ile eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Ailesinin 1951 yılında işletmeye açılan Pamuk Çırçır Fabrikası'nın yönetimine getirildi. Abalıoğlu Grubu'nun başına geçmesiyle özellikle yem sektöründe öncü oldu. Türkiye'nin ilk özel sektör yem kuruluşu unvanıyla 1969 yılında faaliyete başlayan Abalıoğlu Grubu, 2010 yılında sergilediği başarılı performansı, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500 listesine taşıdı. Grup, son olarak İSO 500 Listesi'nde 53'üncü sırada yer aldı. - Denizli

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