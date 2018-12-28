Duayen Selçuk Yaşar'dan Yaşama Dair Öğütler

Selçuk Yaşar... Türkiye'de her eve girmeyi başaran, Cumhuriyet tarihinde doğan herkesin hayatında en az bir kere deneyimlediği markaların yaratıcısı. Türkiye'deki pek çok haneye resimle, sanatla, sporla, tarihle ve eğitimle girmenin de en az yarattığı ticari ürünler kadar başarı olduğunu bilen biri.

Türkiye'de boya, tarım ve gıda sektörünün öncüsü olan Yaşar Topluluğu'nun kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar, bugüne kadar yazdığı onlarca kitapta yaşamını anlattı, yöneticilerin profesyonel ve kişisel gelişimlerini destekleyecek görüşlerini iletti, sektörlerin sorunlarına değindi, çözüm önerileri üretti. Tüm bunları ülke yönetiminden iş dünyası profesyonellerine kadar geniş bir kitleye hediye etti.

Selçuk Yaşar'ın 1994 - 2012 yılları arasında kaleme aldığı; Hayat Okul Gibidir, Hayatım, Yönetim Kuralları, Başarmak Hem Kolay Hem de Zordur, Gençlere Sevgilerimle ve Söz Uçar, Yazı Kalır isimli kitaplarının derlenmesiyle hazırlanan ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yayınlanan "Selçuk Yaşar | Yaşamı Hatıraları Öğütleri" kitabında duayen iş insanı Selçuk Yaşar'ın 94 yıllık yaşamı, hatıraları, edindiği tecrübeleri ile sadece iş insanlarına değil insana dair öğütleri yer alıyor.

Yaşamı bir hediye olarak gördüğünü her fırsatta ifade eden ve sahip oldukları için her zaman şükrettiğini söyleyen Selçuk Yaşar kitabında; yönetim sanatından işletmede başarının sırlarına; birlik ve ahenkten hayatta müsrifliğe ve ziyankarlığa katiyen yer vermemeye; iyi eleman seçmekten müşteriye nasıl değer verilmesi gerektiğine kadar geniş bir konu içeriğinde görüşlerini ve öğütlerini aktardı.

Kitaptan dikkat çeken öğütler...

Hayatta her şey girişimcilikle başlar. Girişim varsa, hayat vardır.

Eğitim, vefa, dürüstlük, çalışkanlık asla kafi değildir. Üstün zeka, akıl, beceri, yaratıcılık ve ileriyi görmek gerekir. Sürekli hareket, araştırma, geliştirme ve konsantrasyon şarttır.

Hayatta başarının sırrı tehdit ve hücum değil, tam tersine sevgi ve geçimdir. Her adımı atarken dikkatli ve itinalı olacaksın.

Doğru kararlar istikbalde doğru neticeler doğurur.

Çalışanlarınız için mutlu çalışma ortamı yaratmanın yollarını bulun. Mutlu çalışma ortamının sevgiden geçtiğini, çalışanları sevmenin önemini unutmayın.

Daima ileriyi yani yarınları planlayacaksın. Bugün kafi değildir, veya hiç bir şeydir.

Dürüstlük ve akıl her başarının şartıdır.

Başarı bir yolculuğun son noktası değil ancak başlangıcı olabilir.

Kolay hedefi sıradan insanlar da başarır. Gerçek lider zor olanı başarandır.