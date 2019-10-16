Son Dakika Haberleri: ?Duayen Siyasetçilere Süreyya Operası'nda Veda
Son Dakika Güncel ?Duayen Siyasetçilere Süreyya Operası'nda Veda

?Duayen Siyasetçilere Süreyya Operası'nda Veda

48 dakika önce

CHP'li eski bakan, milletvekili ve CHP İstanbul İl Başkanı Ali Topuz ve CHP'li eski bakan, milletvekili ve gazeteci Orhan Birgit yarın Süreyya Operası'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

?Duayen Siyasetçilere Süreyya Operası'nda Veda, System.String[]

İki duayen siyasetçi için 17 Ekim Perşembe, saat 10.00'da Süreyya Operası'nda bir tören düzenlenecek. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

Düzenlenen törenin ardından, iki siyasetçi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nden öğlen namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
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