?Duayen Siyasetçilere Süreyya Operası'nda Veda

İki duayen siyasetçi için 17 Ekim Perşembe, saat 10.00'da Süreyya Operası'nda bir tören düzenlenecek. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

Düzenlenen törenin ardından, iki siyasetçi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nden öğlen namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacak.