Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde duayen tiyatro sanatçılarının rol aldığı bir oyun Akşehirlilerle buluştu. Sanatçılar ayakta alkışlanırken, gezdikleri Akşehir'e hayran kaldı.

Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosunda Tiyatro Kare tarafından sergilenen "Ahududu" isimli oyun Akşehirliler tarafından büyük ilgi gördü. Joseph Kesselring'in "Arsenic and Old Lace" adlı eserinden, tiyatrocu Nedim Saban tarafından yeniden derlenen oyun sanatseverlerle buluştu. Kara komedinin en iyi örneklerinden biri olan ve insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen iki kadın karakter ve onların çevresindekilerin hikayesini anlatan oyunda Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Edibe Aysuda Dalğıç ve Özgür Yetkin gibi sanatçılar rol aldı. Büyük beğeni toplayan oyun sonunda oyuncular Akşehirliler tarafından ayakta alkışladı.

Oyunun sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir'de böylesine önemli sanatçıları ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, güzel tiyatro oyunu ile şenliğe renk katan sanatçılara teşekkür etti. Başkan Akkaya tarafından tiyatro grubu adına sanatçı Suna Keskin'e bir plaket takdim edildi.

Sanatçılar Akşehir'e hayran kaldı

Sanatçılar Nevra Serezli, Melek Baykal, Suna Keskin ve Nedim Saban Akşehir'de kısa bir şehir turu yaparak tarihi ve kültürel alanlarda gezi yaptı. Duayen isimler yaptıkları kısa gezintide Akşehir'in tarihi dokusuna ve değerlerine hayran kaldı. Gezi programı kapsamında Akşehir'in tarihi evlerinin yer aldığı sokakları gezen ekip, Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi kiliseyi de gezdi. Kilisenin ardından yine Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yukarı Hamamı da gezen ekip, buranın restore edilerek turizme kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Akşehir'e ilk kez geldiğini belirten ünlü tiyatro ve televizyon oyuncusu Nevra Serezli, "Akşehir'e gerçekten bayıldım. Böyle güzel ve tarihi alanları görmek, buralarda gezmek beni çok mutlu etti. Rahmetli eşim Metin sağ iken Akşehir'e gelmiş olsaydık, bu güzel yerleri ve mekanları gezmeden Akşehir'den asla ayrılmazdık. Bu güzel yerlerin tarihe ve turizme kazandırılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu. - KONYA