Duba Hırsızı Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi'ne ait metal kaldırım dubalarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi'ne ait metal kaldırım dubalarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Düzce Belediyesi'nde görevli olan ve hukuki işleri yürüten avukatlar Cedidiye Mahallesi Hacı Hamdi Sokağı'nda belediyeye ait metal dubaların çalındığını gösteren kamera kayıtlarını da içeren dilekçeyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından iki şüphelinin, 4 demir dubayı yerinden sökerek üç tekerlekli arabaya koyup götürdüğü tespit edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

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