Dubai'nin Sırrı: Eski ile Yeninin Füzyonu Nasıl Küresel Bir Etki Oluşturabilir?
1 saat önce
Business Line Dubai Programı'nda altın kent Dubai'deki ekonomik gelişmeleri takip ediyor, ticaret ve yatırım alanlarındaki fırsatlardan haberdar oluyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:51 Kaynak: Youtube
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