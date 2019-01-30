Son Dakika Haberleri: Dubai'nin Sırrı: Eski ile Yeninin Füzyonu Nasıl Küresel Bir Etki Oluşturabilir?

Dubai'nin Sırrı: Eski ile Yeninin Füzyonu Nasıl Küresel Bir Etki Oluşturabilir?

1 saat önce

Business Line Dubai Programı'nda altın kent Dubai'deki ekonomik gelişmeleri takip ediyor, ticaret ve yatırım alanlarındaki fırsatlardan haberdar oluyoruz.

Business Line Dubai Programı'nda altın kent Dubai'deki ekonomik gelişmeleri takip ediyor, ticaret ve yatırım alanlarındaki fırsatlardan haberdar oluyoruz. …

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/01/30/du...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:51 Kaynak: Youtube

Dubai, Genel
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