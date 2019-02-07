Son Dakika Haberleri: Dubai: Alışveriş Tutkunlarının Rüyalarını Süsleyen Kent

Dubai: Alışveriş Tutkunlarının Rüyalarını Süsleyen Kent

14 dakika önce

Dubai lüks markaları, dev AVM'leri ve farklı bütçelere hitap eden mekanlarıyla alışveriş tutkunlarının vazgeçilmez adresi.

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Dubai lüks markaları, dev AVM'leri ve farklı bütçelere hitap eden mekanlarıyla alışveriş tutkunlarının vazgeçilmez adresi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:25 

Dünya
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