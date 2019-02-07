Dubai: Alışveriş Tutkunlarının Rüyalarını Süsleyen Kent
14 dakika önce
Dubai lüks markaları, dev AVM'leri ve farklı bütçelere hitap eden mekanlarıyla alışveriş tutkunlarının vazgeçilmez adresi.
Dubai
lüks markaları, dev AVM'leri ve farklı bütçelere hitap eden mekanlarıyla alışveriş tutkunlarının vazgeçilmez adresi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:25
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