Dubai, çölün ortasında sürdürülebilir organik tarım ile yeni bir kalkınma hamlesi başlattı

Emirates Bio Farm, organik meyve ve sebze yetiştiren Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en büyük çiftlik. Aynı zamanda yıllık festivallerle insanlara bu konuda eğitim de veriyorlar.



Sürdürülebilir tarım ve atık oranını azaltma son yıllarda popüler hale geldi ancak şu anki en önemli husus gıda güvenliği. Şu anda bu tarz tarım faaliyetlerini evlerde yapmak dahi mümkün.