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Dubai, çölün ortasında sürdürülebilir organik tarım ile yeni bir kalkınma hamlesi başlattı
31 dakika önce
Dubai, çölün ortasında sürdürülebilir organik tarım ile yeni bir kalkınma hamlesi başlattı. Yerel çapta üretilen taze sebze ve meyveler halk arasında oldukça revaçta. Dubai teknoloji kullanarak yüzde 90 oranda ithal ettiği tarım ürünlerini azaltmayı hedefliyor.
Emirates Bio Farm, organik meyve ve sebze yetiştiren Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en büyük çiftlik. Aynı zamanda yıllık festivallerle insanlara bu konuda eğitim de veriyorlar.
Sürdürülebilir tarım ve atık oranını azaltma son yıllarda popüler hale geldi ancak şu anki en önemli husus gıda güvenliği. Şu anda bu tarz tarım faaliyetlerini evlerde yapmak dahi mümkün.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:50
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