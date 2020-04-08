Dubai, çölün ortasında sürdürülebilir organik tarım ile yeni bir kalkınma hamlesi başlattı. Yerel çapta üretilen taze sebze ve meyveler halk arasında oldukça revaçta. Dubai teknoloji kullanarak yüzde 90 oranda ithal ettiği tarım ürünlerini azaltmayı hedefliyor.View on euronews