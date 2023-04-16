Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı

16.04.2023 15:34
Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Al-Ras bölgesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 4'üncü katında çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. BAE basınında yer alan haberlerde, söz konusu binada göçmen işçilerin kaldığını ifade edilerek, hayatını kaybedenler arasında 4 Hindistan ve 3 Pakistan uyruklu kişinin bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, yangının güvenlik gerekliliklerine uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - DUBAİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı Blinken, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Sudan'daki çatışmaları görüştü Blinken, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Sudan'daki çatışmaları görüştü Dışişleri Bakanlığından Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye mesajı Dışişleri Bakanlığından Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Premier Lig'de zirve karıştı! Arsenal, şampiyonluk yolunda fena tökezledi
18:01 Düşme hattı alev alev! Giresunspor, Sivasspor'u tek golle geçti
17:43 MSB "gurur" diyerek paylaştı! F-16'lar,TCG Anadolu'dan havalandılar
17:15 Maçı izleyenler gözlerini kapatmak zorunda kaldı! Futbolcunun dikkatini dağıtmak için pantolon indirdiler
15:53 Müjdeyi Bakan Bozdağ canlı yayında verdi! Adalet Bakanlığı'na 22 bin 120 yeni personel alımı yapılacak
17:07 Benzema'nın halefi şimdiden belli! Real Madrid, Haaland için 2024'ü bekliyor
16:59 3 yıl önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kokun hep benimle
16:24 Meral Akşener'den çok konulacak "Recep Bey ve arkadaşları" çıkışı: 14 Mayıs sonrası söz veriyoruz
16:43 Yine amatör yine kavga! Zonguldak'ta saha savaş alanına döndü, polis olayı zor ayırdı
16:37 Fenerbahçe hafta başı son kararı verecek! Altay Bayındır ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2023 18:24:25. #1.12#
SON DAKİKA: Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement