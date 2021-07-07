Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli ve en işlek limanlarından biri olan ve Emirlik petrollerini taşımak için kullanılan Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası kilometrelerce uzaktan bir ateş huzmesi görüntülendi.
Sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin açıklama yapan yetkililer, patlamada ölü ve yaralının olmadığını ve çıkan yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.
Dubai Devlet Medya Ofisi ise limanda yer alan bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika Dünya