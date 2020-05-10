Dubai'de büyük yangın: 4 kamyon alev aldı - Son Dakika

Dubai'de büyük yangın: 4 kamyon alev aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) yedi emirlikten biri olan Dubai'de kent merkezinde park halindeki 4 kamyon alev aldı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yangın, Dubai kentinin merkezine yakın noktada bulunan Baniyas Deniz Ulaştırma İstasyonu önünde çıktı. İstasyon önünde park halinde duran 4 kamyon alev aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken; yangın nedeniyle ortaya çıkan siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Yerel medya, yangının nedeninin henüz belirlenemediğini; yetkililerin soruşturma başlattığını duyurdu.