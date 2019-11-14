Son Dakika Haberleri: Dubai'de cazdan pop müziğe kadar her kulağa hitap eden müzik şöleni
Son Dakika Kültür Sanat Dubai'de cazdan pop müziğe kadar her kulağa hitap eden müzik şöleni - Son Dakika

Dubai'de cazdan pop müziğe kadar her kulağa hitap eden müzik şöleni

7 saat önce

Dubai'de, caz festivalinden pop ve R&B'ye kadar birçok farklı müzik zevkine hitap eden melodiler yükseliyor

Dubai'de cazdan pop müziğe kadar her kulağa hitap eden müzik şöleni, System.String[]

Dubai'de, caz festivalinden pop ve R&B'ye kadar birçok farklı müzik zevkine hitap eden melodiler yükseliyor.


Dünyaca ünlü Boyzone müzik grubu, veda turnesinin bir parçası olarak son konserlerinden birini Dubai'de gerçekleştirdi.

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Dubai, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:31 
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