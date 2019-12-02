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Dubai'de cazdan pop müziğe kadar her kulağa hitap eden müzik şöleni
6 saat önce
Dubai'de, caz festivalinden pop ve R&B'ye kadar birçok farklı müzik zevkine hitap eden melodiler yükseliyor
Dubai'de, caz festivalinden pop ve R&B'ye kadar birçok farklı müzik zevkine hitap eden melodiler yükseliyor.
Dünyaca ünlü Boyzone müzik grubu, veda turnesinin bir parçası olarak son konserlerinden birini Dubai'de gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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