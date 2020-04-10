Son Dakika › Dünya › Dubai'de çılgın su sporu: E-foil ile denizin üstünde uçmak mümkün - Son Dakika Dünya
Dubai'de çılgın su sporu: E-foil ile denizin üstünde uçmak mümkün
6 saat önce
Dubai'de çılgın su sporu: E-foil ile denizin üstünde uçmak mümkün. Saatte 45 kilometre hızla giden "uçan deniz sörfü e-foil" Dubai'de oldukça popüler su sporları arasında.
Dubai'de çılgın su sporu: E-foil ile denizin üstünde uçmak mümkün. Saatte 45 kilometre hızla giden "uçan deniz sörfü e-foil" Dubai'de oldukça popüler su sporları arasında.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:03
Son Dakika Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi