Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar

Dubai'de ünlü Marina bölgesinde cinsel içerikli bir film şirketi için yapılan fotoğraf çekimi ortalığı ayağa kaldırmıştı. Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 40 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçmiş, ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla gözaltına alınıp kısa bir süre hapiste tutulmuşlardı.

KARADAĞ'DA ORTAYA ÇIKTILAR

Daha önce de çeşitli ülkelerde yaptıkları eylemlerle kendilerinden söz ettiren ve gündem olan Ukraynalı Butt Squad üyeleri bu kez Karadağ'da ortaya çıktı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Karadağ'da ana yol üzerinde soyunarak hortumla kendilerini sulayan üç kadın, uygunsuz giyindikleri için geceyi karakolda geçirdi ve para cezasına çarptırıldı. Öte yandan skandal üçlünün bu anlamsız şovuna destek olan itfaiyeciler de ceza almaktan kurtulamadı. Butt Squad üyeleri performanslarından etkilenen itfaiyecilerin fotoğraflarını sızdırdığını iddia etti.