Dubai'de dalış eğitimi: Denizin altındaki dünyayı keşfe çıkmak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri, turistlerin tatil için en çok tercih ettiği destinasyonların başında gelmeye devam ediyor. Kentin ziyaretçilerine sunduğu aktivitelerden biri de oksijen tüpü ile dalarak denizin altındaki güzellikleri keşfetmek. Divers Down adlı dalış merkezinde alınan temel eğitimin ardından, bir eğitmen eşliğinde ilk dalış tecrübesi gerçekleştirilebilir. Bir eğitmenle dalış yapmak ise bunu ilk kez deneyen kişinin kendini daha güvende hissetmesine ve doğru alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı oluyor.