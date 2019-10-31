Son Dakika Haberleri: Dubai'de dalış eğitimi: Denizin altındaki dünyayı keşfe çıkmak
Son Dakika Turizm Dubai'de dalış eğitimi: Denizin altındaki dünyayı keşfe çıkmak

Dubai'de dalış eğitimi: Denizin altındaki dünyayı keşfe çıkmak

7 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri, turistlerin tatil için en çok tercih ettiği destinasyonların başında gelmeye devam ediyor. Kentin ziyaretçilerine sunduğu aktivitelerden biri de oksijen tüpü ile dalarak denizin altındaki güzellikleri keşfetmek

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri, turistlerin tatil için en çok tercih ettiği destinasyonların başında gelmeye devam ediyor. Kentin ziyaretçilerine sunduğu aktivitelerden biri de oksijen tüpü ile dalarak denizin altındaki güzellikleri keşfetmek. Divers Down adlı dalış merkezinde alınan temel eğitimin ardından, bir eğitmen eşliğinde ilk dalış tecrübesi gerçekleştirilebilir. Bir eğitmenle dalış yapmak ise bunu ilk kez deneyen kişinin kendini daha güvende hissetmesine ve doğru alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı oluyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Turizm

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:52 
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