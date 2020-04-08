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Dubai'de dalış eğitimi: Denizin altındaki dünyayı keşfe çıkmak
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri, turistlerin tatil için en çok tercih ettiği destinasyonların başında gelmeye devam ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri, turistlerin tatil için en çok tercih ettiği destinasyonların başında gelmeye devam ediyor. Kentin ziyaretçilerine sunduğu aktivitelerden biri de oksijen tüpü ile dalarak denizin altındaki güzellikleri keşfetmekView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:51
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