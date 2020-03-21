- Dubai'de Dolu Yağdı - Son Dakika

- Dubai'de Dolu Yağdı
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- Dubai'de dolu yağdı Dubai'de bu gece etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından dolu yağdı.
- Dubai'de dolu yağdı
DUBAİ - Dubai'de bu gece etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından dolu yağdı.
Dubai'de ender yaşanan bir doğa olayı meydana geldi. Dubai'de gece saatlerinde yağmur ve fırtına ardından dolu yağdı. Gökyüzü 20 dakika boyunca yıldırımlar nedeni ile aydınlandı. Dolunun etkisiyle sokakları aniden sel bastı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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