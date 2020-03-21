Dubai'de dolu yağdı - Son Dakika

Dubai'de bu gece etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından dolu yağdı.

Dubai'de ender yaşanan bir doğa olayı meydana geldi. Dubai'de gece saatlerinde yağmur ve fırtına ardından dolu yağdı. Gökyüzü 20 dakika boyunca yıldırımlar nedeni ile aydınlandı. Dolunun etkisiyle sokakları aniden sel bastı.

(Abid Mazhar/İHA)