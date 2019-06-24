Son Dakika Haberleri: Dubai'de ekonominin bel kemiği KOBİ'ler
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Dubai'de ekonominin bel kemiği KOBİ'ler

1 saat önce

Dubai'deki şirketlerin yüzde 90'ı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, yani KOBİ'ler. Bunlar emirliklerde ekonominin bel kemiğini oluşturuyor.

Dubai'de ekonominin bel kemiği KOBİ'ler, System.String[]
Dubai'deki şirketlerin yüzde 90'ı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, yani KOBİ'ler. Bunlar Emirliklerde ekonominin bel kemiğini oluşturuyor.

2009'da KOBİ'ler için istihdam oranı yüzde 42 idi. Şimdi bu oran yüzde 53 civarında. Bu da KOBİ'lerin önemini ve Emirlikler ekonomisinde oynadığı büyük rolü kanıtlıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:23 
kobi, dubai, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, Ekonomi
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