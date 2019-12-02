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Dubai'de 'Gelecek', 'Kahve' ve 'Parfüm' müzelerinden Kur'an Parkı'na farklı seçenekler
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yerli ve yabancı turistlere parfümden kahveye, Kur'an Parkı'ndan Gelecek Müzesi'ne kadar bir çok seçenek sunuyor. Sanat alanında büyük atılımlar yapan Dubai, farklı müzelere ev sahipliği yapıyor
Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) yerli ve yabancı turistlere parfümden kahveye, Kur'an Parkı'ndan Gelecek Müzesi'ne kadar pek çok seçenek sunuyor. Sanat alanında büyük atılımlar yapan Dubai, farklı müzelere ev sahipliği yapıyor.
İslam'ı anlatan Kur'an Parkı
Geçtiğimiz aylarda insanların İslam inancını daha iyi anlamaları amacıyla Kur'an Parkı açıldı. Ziyaretçilere yeşil alan sunan bu park 60 futbol sahası büyüklüğünde. Parkın içindeki bahçelerde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen incirden sarımsağa, zeytinden nara pek çok sağlıklı ve şifalı bitkiyi keşfetmek mümkün. Mucizeler Mağarası'nda ise Kur'an-ı Kerim'de geçen yedi mucize mağaranın duvarlarına yansıtılarak ziyaretçilere gösterimli anlatılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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