Dubai'de gerçekleştirilen yiyecek fuarına Türkiye'den yoğun katılım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dubai'de gerçekleştirilen yiyecek fuarına Türkiye'den yoğun katılım - Son Dakika Ekonomi

Dubai'de gerçekleştirilen yiyecek fuarına Türkiye'den yoğun katılım

6 saat önce

Dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Dubai'de düzenlenen gıda ve yiyecek fuarı GULFOOD 2020 Fuarı'na, Türkiye'den yoğun katılım gerçekleştirildi.

Dubai'de gerçekleştirilen yiyecek fuarına Türkiye'den yoğun katılım, System.String[]

Dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Dubai'de düzenlenen gıda ve yiyecek fuarı GULFOOD 2020 Fuarı'na, Türkiye'den yoğun katılım gerçekleştirildi. Fuara baklagil alanında katılan ve Türkiye'nin vazgeçilmek gıdalarından olan bulguru dünya mutfaklarına sokmayı hedefleyen Duru Bulgur, fuarın dikkat çeken standlarından olmayı başardı.


Dubai'de düzenlenen dünyanın en önemli gıda ve içecek fuarlarından GULFOOD 2020 Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım gerçekleştirildi. Türkiye'de bulguru sofralara en sağlıklı haliyle kazandırmayı ve tüm dünya mutfaklarına sokmayı hedefleyen Duru Bulgur, bu yıl 25.'si düzenlenen dünyanın en önemli gıda ve içecek fuarlarından GULFOOD 2020 Fuarı'na katılarak büyük ilgi görmeyi başardı. 16-20 Şubat arasında Dubai'de düzenlenen GULFOOD 2020 Fuarı'na F&B ve HORECA Profesyonellerinin yanı sıra; Dernekler, ticaret organları, gıda tedarik görevlileri, restoran, kafe ve otel sahipleri, distribütörler, gıda sanayicileri ve diğer tüm gıda endüstrisi oyuncuları ve paydaşları katıldı. Fuar süresince düzenlenen tadım etkinliklerinde; bulgur pilavları, salata, köfte ve tatlı çeşitlerinden oluşan 14 farklı yemek, katılımcılara ikram edildi. - İSTANBUL

Türkiye, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Coca-Cola İçecek'in net satış geliri 12,25 milyar lira oldu
Koronavirüse hazırlıklı mısınız? Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:06:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dubai'de gerçekleştirilen yiyecek fuarına Türkiye'den yoğun katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]