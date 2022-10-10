Dubai'de "GITEX Global 2022" Fuarı - Son Dakika
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Dubai'de "GITEX Global 2022" Fuarı

10.10.2022 20:35

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde "GITEX Global 2022" uluslararası bilgi, iletişim, teknoloji ve yazılım fuarı düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde "GITEX Global 2022" uluslararası bilgi, iletişim, teknoloji ve yazılım fuarı düzenlendi.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Ticaret Merkezi, Dubai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dubai'de 'GITEX Global 2022' Fuarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dubai'de "GITEX Global 2022" Fuarı - Son Dakika
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