Dubai'de hayatını kaybeden iş insanı Bolu'da son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Cenazı namazına, Bahçeci'nin ailesinin yanı sıra Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazına katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bahçeci için Elmalık köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılındı.

Dubai 'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Hakan Bahçeci 'nin cenazesi Bolu 'da defnedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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