Dubai'de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Dubai polisinden yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed Bin Zayed yolunda 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını belirtildi. Yaralılardan 4'nün durumunun ağır olduğunu aktaran Dubai polisi, ölen ve yaralananların Dubai'de çalışan Asya kökenli işçiler olduğunu ifade etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DUBAİ
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