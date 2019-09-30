Son Dakika Haberleri: Dubai'de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dubai'de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı

14 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Dubai'de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.


Dubai polisinden yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed Bin Zayed yolunda 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını belirtildi. Yaralılardan 4'nün durumunun ağır olduğunu aktaran Dubai polisi, ölen ve yaralananların Dubai'de çalışan Asya kökenli işçiler olduğunu ifade etti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DUBAİ

Dubai, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suudi Arabistan Kralı'nın koruması defnedildi: Kral cenazeye gitmedi
Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 13:59:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dubai'de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]