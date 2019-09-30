Son Dakika Haberleri: Dubai'de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı
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Dubai'de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Dubai'de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Dubai polisinden yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed Bin Zayed yolunda 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını belirtildi. Yaralılardan 4'nün durumunun ağır olduğunu aktaran Dubai polisi, ölen ve yaralananların Dubai'de çalışan Asya kökenli işçiler olduğunu ifade etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Dubai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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