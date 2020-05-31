Dubai'de kalp krizinden ölen iş insanı Bolu'da toprağa verildi - Son Dakika

Dubai'de kalp krizinden ölen iş insanı Bolu'da toprağa verildi
DUBAİ'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı Hakan Bahçeci (52), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.
DUBAİ'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı Hakan Bahçeci (52), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Hakan Bahçeci, Dubai'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Özel uçakla Türkiye'ye getirilen Bahçeci'nin cenazesi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bahçeci için, Elmalık köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılındı. Köy mezarlığında kılınan Bahçeci'nin cenaze namazına yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş insanı ve vatandaş katıldı. Cenaze namazına katılanların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi. Namazın ardından Bahçeci'nin cenazesi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:24 Kaynak: DHA
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