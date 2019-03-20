Dubai'de Kentin İlk Bitcoin Atm'si Hizmet Vermeye Başladı

– Dubai'de kentin ilk Bitcoin ATM'si, JBR sahilinde yer alan beş yıldızlı Rixos Premium Hoteli'nde hizmet vermeye başladı.

– Dubai'de kentin ilk Bitcoin ATM'si, JBR sahilinde yer alan beş yıldızlı Rixos Premium Hoteli'nde hizmet vermeye başladı.



Dubai'nin turist merkezi olan alışveriş merkezlerine ve lüks binalarına yakın bir konuma yerleştirilen Bitcoin ATM'sinin başlangıç aşamasında yalnızca kripto para alımını desteklediği ve gelecek aylarda yapılacak güncellemelerle söz konusu ATM'den kripto para satımı işlemi de yapılabileceği belirtildi. Khaleej Times'da yer alan habere göre, ATM'yi yerleştiren Amhora şirketi ATM'de yapılan işlem başına yüzde 5.0 komisyon alıyor. Şirketin CEO'su Anhad Dhingra, gazeteye yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:



"ATM'den hızlıca Bitcoin satın alabilirsiniz. Diğer türlü insanlar Bitcoin almak için çok fazla zaman gerektiren sayısız prosedürle uğraşıyor. Bu ATM'de nakiti yerleştiriyorsunuz ve hemen Bitcoin alabiliyorsunuz. Bankacılık platformları üzerinden kredi kartlarıyla da Bitcoin almak mümkün fakat biz nakit para da kabul ediyoruz, bu yüzden farklıyız. Bu, kentteki ilk ticari Bitcoin ATM'si."



ATM'nin Dubai Ekonomik Gelişme Departmanı onaylı ve lisans sahibi olduğu belirtilirken, Müşterini Tanı (Know Your Customer/KYC) gibi temel protokollerin henüz tamamlanmadığına dikkat çekildi. - İstanbul

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