Dubai'de korona virüs önlemleri sıkılaştırılıyor - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde korona virüse karşı verilen mücadele kapsamında önlemler sıkılaştırılıyor.

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en önemli kentlerden beri olan Dubai'de 'de korona virüs önlemleri sıkılaştırılıyor.

Dubai Kriz ve Afet Yönetimi Yüksek Komitesi, kentte korona virüs salgının günlük vaka sayısında yaşanmasının ardından sinemalar ve spor salonları kapalı alanlar kapasitesinin yarısı kadar hizmet verebilecek. Oteller ve alışveriş merkezleri ise kapasitesinin yüzde 70'i kadar hizmet verecek. Bu akşam saatlerinden itibaren geçerli olacak kararlar Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak.

Dubai Kriz ve Afet Yönetimi Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Önlemleri uygulamak, sağlık ve güvenlik kurallarına uymak korona virüsle mücadelede en etkili yöntem" ifadeleri kullanıldı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 306 bin 339'a yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 859 olarak açıklandı.

-İHA-