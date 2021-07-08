Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Dubai hükümetinin medya ofisinden limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Limanda demirli geminin konteynerindeki patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir ölü veya yaralının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, limanda gemi hareketliliğinin normal seyrine dönmesi ve herhangi bir kesintinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

BAE'nin en önemli limanlarından Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.