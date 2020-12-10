Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü - Son Dakika

Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü

10.12.2020 16:03

Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü Dubai'den Türkiye'ye dönen işçiler rehine muamelesi gördüklerini söyledi Dubai'den yurda dönen Türk vatandaşları: "Bize köle gibi davrandılar" Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışmaya giden ve orada mahsur kalan Türkler yurda döndü.

Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü

Dubai'den Türkiye'ye dönen işçiler rehine muamelesi gördüklerini söyledi

Dubai'den yurda dönen Türk vatandaşları: "Bize köle gibi davrandılar"

İSTANBUL - Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışmaya giden ve orada mahsur kalan Türkler yurda döndü. Türk işçiler, "Bize köle gibi davranmaya çalıştılar. Bizlere 'Siz bizim rehinimizsiniz biz çalış diyorsak çalışacaksınız, ne yapacağınızı biz söyleyeceğiz' dediler" diye konuştu.

Ulaşım ve teknolojik fikirler üreten bir şirket bünyesindeki Türk işçiler Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışmak üzere 60 gün önce Dubai'ye gitti. Şirketlerinin çalışmaları için gönderdiği firma tarafından pasaportlarına el konulan ve adeta rehin tutulan işçiler Türk konsolosluğu ve firma yetkililerin devreye girmesiyle Türkiye'ye dönebildi. Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçakla Kahire üzerinden İstanbul'a gelen işçiler havalimanında firma sahibi Ahmet Dönmezoğlu tarafından karşılandı. İşçiler, yaşadıkları zor süreci anlattı, rehine muamelesi görmelerine tepki gösterdi.

"Devletimiz, şirketimiz bizleri kurtardı"

Dubai'de mahsur kaldıklarını ve zor günler yaşadıklarını ifade eden Türk işçilerden Hasan Taze, "Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. 60 günden beri Birleşik Arap Emirliğindeyiz. Bunun son 10-15 günü rehin olarak mahsur olarak geçti. Türkiye'ye gelmek istedik ama gelemedik. Oraya çalışmak için gittiğimiz şirketle de oranın polisiyle de bir çok olay yaşadık. Polis 7 arkadaşımızın pasaportuna el koydu. Oradaki tercüman arkadaşımızın emniyetteki tanıdıklarıyla arkadaşlarımızın pasaportlarını alabildik. Şirketimize durumu aktardık, şirketimiz bizim için bir operasyon başlattı. Bize vize yasağı koyan şirketle görüştü. Bize 'Sizi rehin tutacağız ki oradan bir şeyler alalım' dediler. Ama sağ olsun devletimiz, konsolosluğumuz ve şirketimizin bizleri oradan kurtardı" dedi.

'Siz bizim rehinimizsiniz'

Birleşik Arap Emirliklerinde ilk önce Dubai'ye gittiklerini ifade eden Taze, konuşmasını şöyle sürdürdü, " Orada çalışacağımızı biliyorduk ancak daha sonra Abu Dabi'de çalışacağımızı öğrendik. Dubai'de 5-10 araç için bizi çalıştırdılar. Ondan sonra ne yaptıysak bir şekilde bizi Abu Dabi'ye geçirmediler. Testi bahane ettiler, vizeyi bahane ettiler bir şekilde geçirmediler. Orada başka bir şekilde çalışmaya başlamışlar. Bizleri Dubai'de günlerce haftalarca yatırdılar. Abu Dabi'ye geçmek isteyen arkadaşlarımızı tutukladılar. En son 10-15 gün Abu Dabi'de mahsur kaldık. Bize köle gibi davranmaya çalıştılar. Bizlere 'Siz bizim rehinimizsiniz biz çalış diyorsak çalışacaksınız, ne yapacağınızı size biz söyleyeceğiz' dediler. Biz buna karşı koyduk, çalışmadık, çıkmak için her yolu denedik. Orada Türklere özellikle köle gibi davranıyorlar. Oradaki tercüman arkadaşımız Iraklıydı farkı ülkelerden insanlar vardı. Onlara herhangi bir değişik davranış yapılmıyordu. Biz akşam kontrole denk geldiğimizde bizim Türk pasaportu görüldüğü zaman olay uzuyordu iki saat bekliyorduk. Bir açığımızı arıyorlardı. Her türlü zorluğu çıkartıyorlardı" dedi.

Firma sahibi tüm alacaklarından vazgeçti işçilerini kurtardı

Yıllarca yurt içi ve yurt dışında ciddi projeler yaptıklarını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden işçilerin bünyesinde bulunduğu şirketin sahibi Ahmet Dönmezoğlu, "Ulaşım ve teknolojik fikirler üreten bir firmayız ve Dubai'de bir firmayla anlaşma yaptık. Biz anlaşma yapıktan sonra arkadaşlarımızı oraya gönderdik. Ancak arkadaşlarımız oraya indiğinde firmada 180 derece değişen bir davranış gördük. Biz ilk önce arkadaşlarımızın bu konuda samimi olup olmadıklarını araştırdık. Çünkü hakkaniyet çok önemli. Biz firmaya arkadaşlarımızın Türkiye'ye geri dönmesini istiyoruz ve alacaklarımızdan feragat ettiğimizi söyledik. Onların taahhüt ettiği ödemeleri de istemediğimizi söyledik. O firma isçilerimize uçuş yasağı koydurup buraya uçuşlarını engellediler. Biz firmadan alacağımız büyük paradan vazgeçtiğimizi söylememize rağmen onlar ise iş tamamlandıktan sonra bile ödeme yapmayacaklarını ve arkadaşlarımızı hapse attıracaklarını söylediler. Çünkü devlette adalet yok belli ki. Bizi tehdit ettiler ve elemanlarımızı gasp ettiler. Ben hayatım boyunca bu kadar yıpranmadım. Ben bir kere daha gördüm ki adalet insan hakları ve özgürlük çok önemli bir şeymiş. Biz uluslararası anlamda o firmaya dava açacağız" şeklinde konuştu.

Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü
Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü
Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü
Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü

Birleşik Arap Emirlikleri, İşçiler, Dubai, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı
Macron'un Türkiye karşıtlığı bitmiyor! AB liderlerine çağrı yaptı Macron'un Türkiye karşıtlığı bitmiyor! AB liderlerine çağrı yaptı         
17:02
Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi         
16:51
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı         
16:48
Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti         
15:50
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında         
14:53
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dubai'de mahsur kalan Türk işçiler yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei