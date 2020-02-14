Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu - Son Dakika Dünya

Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu

6 saat önce

Dubai çöllerinde puslu bir sabah ve euronews muhabiri James paramotor turu yapmaya hazırlanıyor. Paramotor, üç tekerlekli bir bisiklet ve paraşütlü pervaneye güç veren bir motordan oluşuyor. Arkasında yedek bir paraşüt daha var.

Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu, System.String[]

Dubai çöllerinde puslu bir sabah ve euronews muhabiri James paramotor turu yapmaya hazırlanıyor.


Paramotor, üç tekerlekli bir bisiklet ve paraşütlü pervaneye güç veren bir motordan oluşuyor. Arkasında yedek bir paraşüt daha var.

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Euronews, Sabah, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:02 
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