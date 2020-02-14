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Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu
6 saat önce
Dubai çöllerinde puslu bir sabah ve euronews muhabiri James paramotor turu yapmaya hazırlanıyor.
Paramotor, üç tekerlekli bir bisiklet ve paraşütlü pervaneye güç veren bir motordan oluşuyor. Arkasında yedek bir paraşüt daha var.
Dubai çöllerinde puslu bir sabah ve euronews muhabiri James paramotor turu yapmaya hazırlanıyor.
Paramotor, üç tekerlekli bir bisiklet ve paraşütlü pervaneye güç veren bir motordan oluşuyor. Arkasında yedek bir paraşüt daha var.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:02
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