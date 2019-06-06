Son Dakika Haberleri: Dubai'de otobüs kazası: 17 ölü
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Dubai'de otobüs kazası: 17 ölü

46 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Umman plakalı bir yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Dubai'de otobüs kazası: 17 ölü, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Umman plakalı bir yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Umman Ulusal Taşımacılık Şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, BAE'ye giden otobüsün Dubai'de akşam saatlerinde kaza yaptığı belirtildi.

Otobüsün bir trafik levhasına çarptığı kazada çeşitli uyruklardan 17 kişinin öldüğü, Ummanlı şoför ile bazı yolcuların ise yaralandığı ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarılırken, şirketin Muskat-Dubai arasındaki tüm otobüs seferlerini askıya aldığı kaydedildi.

Öte yandan Umman televizyonunda yer alan haberde, ölenlerden 2'sinin Ummanlı, diğerlerinin Asya ve Avrupa ülkelerinden olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Dubai, Güncel
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