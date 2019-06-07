Son Dakika Haberleri: Dubai'de otobüs kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
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Dubai'de otobüs kazasında 17 kişi hayatını kaybetti

53 dakika önce

Dubai'de otobüs kazasında 17 kişi hayatını kaybetti

Dubai'de otobüs kazasında 17 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Umman plakalı bir yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Umman Ulusal Taşımacılık Şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, BAE'ye giden otobüsün Dubai'de akşam saatlerinde kaza yaptığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:23 
Dubai, Dünya
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