Dubai'de otobüs kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
53 dakika önce
Dubai'de otobüs kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:23
'nin (BAE) Dubai
kentinde Umman plakalı bir yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Umman Ulusal Taşımacılık Şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, BAE'ye giden otobüsün Dubai'de akşam saatlerinde kaza yaptığı belirtildi.
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