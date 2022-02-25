Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

25.02.2022 01:29

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi Dubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında yarışan Milli Okçu Bülent Korkmaz yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanına getirildi.

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Dubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında yarışan Milli Okçu Bülent Korkmaz yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanına getirildi. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile 00.20'de İstanbul'a getirilen Bülent Korkmaz, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü.

20-27 Şubat tarihleri arasında Dubai'de devam etmekte olan Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında yarışan 46 yaşındaki Milli Okçu Bülent Korkmaz geçtiğimiz salı günü yarışma sonrası kaldığı otelde istirahatteyken kaza geçirmişti.

Milli Okçu Bülent Korkmaz yapılan kontrollerin Dubai'den kaldırılan ambulans uçak ile Atatürk Havalimanın getirildi. Bülent Korkmaz'ı taşıyan uçak 00.20'da Atatürk Havalimanına indirildi. Korkmaz, ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi
Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi
Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi
Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi
Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi
Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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