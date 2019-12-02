Son Dakika Haberleri: Dubai'de tarihi bedevi kültürünü develer canlı tutuyor
Son Dakika Dünya Dubai'de tarihi bedevi kültürünü develer canlı tutuyor - Son Dakika Dünya

Dubai'de tarihi bedevi kültürünü develer canlı tutuyor

6 saat önce

Dubai’deyken bu şehrin çölün ortasında kurulduğunu unutmanız mümkün. Ancak aslında Dubai’nin gelenekleri, tarih boyunca bu çöllerde yaşayan bedevilerin kültürüne dayanıyor. ‘Çölün gemisi’ olarak adlandırılan deve ise günümüzle tarih arasındaki bağı koruyan en önemli sembollerden biri

Dubai'de tarihi bedevi kültürünü develer canlı tutuyor, System.String[]

Dubai'deyken bu şehrin çölün ortasında kurulduğunu unutmanız mümkün. Ancak aslında Dubai'nin gelenekleri tarih boyunca bu çöllerde yaşayan bedevilerin kültürüne dayanıyor.


'Çölün gemisi' olarak adlandırılan deve günümüzle tarih arasındaki bağı koruyan en önemli sembollerden biri. Bu büyüleyici hayvanı Dubai Deve Yarışları Klubü'nde görmekse herkese açık bir deneyim.

Euronews.com'da Görüntüle

Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi
Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dubai'de tarihi bedevi kültürünü develer canlı tutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]