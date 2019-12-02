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Dubai'de tarihi bedevi kültürünü develer canlı tutuyor
6 saat önce
Dubai’deyken bu şehrin çölün ortasında kurulduğunu unutmanız mümkün. Ancak aslında Dubai’nin gelenekleri, tarih boyunca bu çöllerde yaşayan bedevilerin kültürüne dayanıyor. ‘Çölün gemisi’ olarak adlandırılan deve ise günümüzle tarih arasındaki bağı koruyan en önemli sembollerden biri
Dubai'deyken bu şehrin çölün ortasında kurulduğunu unutmanız mümkün. Ancak aslında Dubai'nin gelenekleri tarih boyunca bu çöllerde yaşayan bedevilerin kültürüne dayanıyor.
'Çölün gemisi' olarak adlandırılan deve günümüzle tarih arasındaki bağı koruyan en önemli sembollerden biri. Bu büyüleyici hayvanı Dubai Deve Yarışları Klubü'nde görmekse herkese açık bir deneyim.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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