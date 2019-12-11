Dubai'de yaşanan sel uçuşları aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dubai'de yaşanan sel uçuşları aksattı - Son Dakika

Dubai'de yaşanan sel uçuşları aksattı

6 saat önce

Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nı su basması sonucu uçuşlarda aksamalar meydana geldi.

Dubai'de yaşanan sel uçuşları aksattı, System.String[]

Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nı su basması sonucu uçuşlarda aksamalar meydana geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM), Abu Dabi, Dubai, Şarika, Ummül-Kayveyn ve Resü'l-Hayme'de etkili olan şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Dubai'de etkisini gösteren şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı. Dubai Karayolları ve Ulaştırma İdaresi (RTA), Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Marakeş Tüneli'ni geçici olarak ulaşıma kapattı. RTA yaptığı açıklamada, havaalanına gidenlere alternatif yolları kullanması tavsiyesinde bulundu. Yağmur sularının tahliye edilmesinin ardından tünelin yeniden ulaşıma açıldığı kaydedildi. RTA ayrıca, kötü hava koşullarından dolayı Dubai ile Şarika arasındaki deniz seferlerini iptal etti.

Dubai'de caddelerin sular altında kalması nedeniyle, trafik durma noktasına geldi. Dubai Uluslararası Havalimanı'nın bazı bölümlerini su bastı. Havalimanından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle operasyonel aksaklıklar meydana geldiği, aksaklıklar nedeniyle çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların cumartesi gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

(İHA)

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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