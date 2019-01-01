Dubai'de Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı
43 dakika önce
Dubai, yeni yılı dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'den atılan havai fişek ve ışık gösterisi ile karşıladı.
Dubai
, yeni yılı dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'den atılan havai fişek ve ışık gösterisi ile karşıladı.
Dubai halkı yeni yılı coşkuyla karşıladı. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi izleyenleri büyüledi. Kutlamalara yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Dubai'de polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa, düzenlenen müzik, ışık ve havai fişek gösterileriyle izleyenleri adeta büyüledi. - DUBAİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:30 Kaynak: İHA
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