Dubai'de yükselen sağlık turizmi: Türkiye'ye yeni bir rakip mi geliyor?

Sağlık turizmi dünya çapında hızla gelişmeye devam ediyor. Sınır Tanımayan Hastalar, her yıl 20 ila 24 milyon hastanın tedavi amaçlı seyahat ettiğini ve sektörün hacminin yaklaşık 80 milyar euroya ulaştığını açıkladı.



Yaşlı nüfusun artması, yükselen sağlık maliyetleri ve sigorta endüstrisi üzerindeki baskılar, sağlık altyapısına hızla yatırım yaparak sağlık turizmi talebindeki keskin artıştan faydalanan Dubai gibi destinasyonlar için ise fırsatlar yarattı.