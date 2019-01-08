Son Dakika Haberleri: Dubai'deki İran Hastanesi Kapandı

Dubai'deki İran Hastanesi Kapandı

1 saat önce

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed İbrahim Rızai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki İran Hastanesi'nin faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Dubai'deki İran Hastanesi Kapandı, System.String[]
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed İbrahim Rızai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki İran Hastanesi'nin faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Rızai, "Suudi Arabistan ve ABD ekseninde rol oynayan BAE yönetimi, son yıllarda takındığı İran karşıtı tavırlarla çıkardıkları zorluklar neticesinde hastaneyi kapattı." dedi.

Hastanenin kapanmasının ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgisi olmadığını söyleyen Rızai, "BAE yönetimi tarafından hastane çalışanlarına çıkartılan zorluklar nedeniyle hastane ya BAE'ye devredilecek ya da kapanacaktı." diye konuştu.

Rızai, hastanenin yeniden faaliyetlerine başlaması için görüşmelerin sürdüğünü ancak BAE yönetiminin hastanenin kapanması konusundaki kararlılığının sürdüğünü ifade etti.

Günde 2 bin 500'den fazla ayakta hasta kabul etme kapasitesi bulunan 250 yataklı İran Hastanesi, 1972'den bu yana hizmet veriyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, İran, Güncel
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