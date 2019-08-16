Dubai'den Antalyalı işadamlarına yatırım daveti

Dubai Çoklu Emtia Merkezi (DMCC) Serbest Bölgesi'nin İcra Kurulu Başkanı Ahmed Bin Sulayem, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

Dubai Çoklu Emtia Merkezi (DMCC) Serbest Bölgesi'nin İcra Kurulu Başkanı Ahmed Bin Sulayem, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. DMCC'nin Türk girişimcileri ve yatırımcıları beklediğini söyleyen bin Sulayem, "Sizlerin öncülüğünde bir heyeti bölgemizde ağırlamak ve yatırım yapmaları için destek olmak isteriz. En kısa sürede sizleri Dubai'de görmeyi ümit ediyoruz" dedi.



ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in makamında gerçekleştirilen görüşmede, Antalya ile Dubai arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği imkanları konuşuldu.



Görüşmede ATSO ve Antalya ekonomisi hakkında bilgi veren Başkan Çetin, ATSO'nun 46 bini aşkın üye ve 137 yıllık köklü bir tarihi ile kent ekonomisine yön veren kurumların başında geldiğini kaydetti. ATSO'nun çalışmaları hakkında da bilgiler veren Çetin, oda olarak inovasyon ve dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.



DMCC CEO'su Ahmed bin Sulayem'e Antalya ekonomisi ile ilgili de bilgiler veren Çetin, Antalya'nın Türkiye'nin tarım ve turizm başkenti olduğunu vurguladı. Antalya'nın turizm açısından dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, "Bu sene kentimizde 16 milyon turisti misafir etmeyi bekliyoruz. Turizmde Antalya olarak kentlerle değil, ülkelerle yarışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Yoğun mesai harcıyoruz"



Turizm ve tarımın yanı sıra sanayide de güçlü adımlarla yol alındığını ifade eden Çetin, "Tarım, turizm, ticaret ve sanayi olarak her zaman gelişen ve büyüyen bir kentiz. Antalya, bu açıdan yabancı yatırımcılarında çok büyük ilgi gösterdiği bir şehir. İstanbul'un ardından Türkiye'nin en çok yabancıya yatırımcıya sahip olan kentiyiz. Diğer taraftan ATSO olarak üyelerimizi yeni pazarlara açmak üzere de yoğun mesai harcıyoruz. Dünyaya açılma noktasında Dubai önem verdiğimiz destinasyonlardan birisi durumunda. Bugüne kadar yürüttüğümüz projeler kapsamında üyelerimizin Dubai'de pek çok temas gerçekleştirmesine vesile olduk. Bu ziyaret ile de Antalya ile Dubai arasındaki işbirliği ve dostluk köprüsü daha da güçlenmiş oldu" dedi.



BAE'nin en hızlı büyüyen serbest bölgesi



DMCC Serbest Bölgesi'nin Dubai'nin dünya emtia ticaretinde bir geçiş noktası olması amacıyla kurulduğunu ileten Ahmed bin Sulayem, 2002 yılında faaliyete geçen Serbest Bölge bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 16 binin üzerinde firma olduğunun altını çizdi. Bölge olarak amaçlarının 2025 yılına kadar bu sayıyı 30 bine taşımak olduğunu söyleyen bin Sulayem, yoğun çalışmalarımız ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en hızlı büyüyen serbest bölgesi olduklarını söyledi.



"'Çay Merkezi' başarılı oldu sırada 'Kahve Merkezi' var"



Dubai Pırlanta Borsası, Dubai Altın ve Emtia Borsası'nın kendi bölgelerinde faaliyet gösterdiğini söyleyen Sulayem, "Söz konusu borsalar nezdinde birçok farklı finansal ürün sunuluyor. Altın rafinerisi, altın ve pırlanta kasaları gibi hizmetlerimizin yanı sıra bir çay merkezi (DMCC Tea Centre) ile de çayın transit ticaretinde dünyada önemli bir role sahibiz. Bu bağlamda da birçok Türk firmasıyla işbirliğimiz bulunuyor. Çay merkezimizin bu başarısı bizi bir 'Kahve Merkezi' kurma konusunda cesaretlendirdi. Şimdi de bunun üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.



Davut Çetin'e konferans daveti



Eylül ayında Dubai Pırlanta Konferansı'na ATSO Başkanı Davut Çetin'i davet eden bin Sulayem, "DMCC Almas Konferans Merkezi'mizde 26 Eylül tarihinde Dubai Pırlanta Konferansı'nı gerçekleştireceğiz. Sizlerin de burada misafir etmeyi ve aramızda görmeyi çok isteriz. Konferansta pırlanta sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. Sektörün dünyaca ünlü isimleri bu konferansta olacaklar" şeklinde konuştu.



DMCC'nin Türk girişimcileri ve yatırımcıları beklediğini söyleyen bin Sulayem, "Sizlerin öncülüğünde bir heyeti bölgemizde ağırlamak ve yatırım yapmaları için destek olmak isteriz. En kısa sürede sizleri Dubai'de görmeyi ümit ediyoruz" dedi.



Ziyaretinden dolayı Bin Sulayem'e teşekkür eden Davut Çetin, Antalya ve Dubai arasındaki işbirliği ve diyalog sürecinin artarak sürmesi için her türlü desteği vereceklerini kaydetti. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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