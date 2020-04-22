Dubai'den gelen 353 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri 'ne bağlı Dubai 'de kalan 353 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri İstanbul 'dan otobüslerle Bolu'ya ulaştırıldı. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'ne bağlı Duabi'den getirilen 353 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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