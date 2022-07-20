Dubai'den gelen yolcunun pantolonundan 50 adet cep telefonu çıktı - Son Dakika
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Dubai'den gelen yolcunun pantolonundan 50 adet cep telefonu çıktı

20.07.2022 14:05
Dubai'den gelen yolcunun pantolonundan 50 adet cep telefonu çıktı

Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Pakistan uyruklu yolcunun pantolonunda zulalanmış halde 50 adet cep telefonu ele geçirildi.

Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Pakistan uyruklu yolcunun pantolonunda zulalanmış halde 50 adet cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen 50 cep telefonu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz'da Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Pakistan uyruklu Muhammed Z. isimli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapmasının akabinde çıkış kapısının bulunduğu alanda hareketlerinden şüphelenilerek polis ekipleri tarafından durduruldu.

Pantolon paçalarından 50 adet cep telefonu çıktı

Yapılan kontrollerde yolcunun pantolon paçalarının içerisine gizlenmiş halde toplam 50 adet cep telefonu tespit edildi. Gümrük beyanı yapmadan kaçak yolla yurda telefon sokmak isterken yakalanan yolcu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Pakistan, Türkiye, Dubai, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dubai'den gelen yolcunun pantolonundan 50 adet cep telefonu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dubai'den gelen yolcunun pantolonundan 50 adet cep telefonu çıktı - Son Dakika
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