İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye 'ye kaçak olarak sokulmak istenen 50 cep telefonu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz'da Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Pakistan uyruklu Muhammed Z. isimli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapmasının akabinde çıkış kapısının bulunduğu alanda hareketlerinden şüphelenilerek polis ekipleri tarafından durduruldu.

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Pakistan, Türkiye, Dubai, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dubai'den gelen yolcunun pantolonundan 50 adet cep telefonu çıktı - Son Dakika

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