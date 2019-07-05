Son Dakika Haberleri: Dubai'den Huda Kattan Forbes'un en başarılı kadın girişimcileri listesinde
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Dubai'den Huda Kattan Forbes'un en başarılı kadın girişimcileri listesinde

1 saat önce

490 milyon euro değerindeki International Beauty'de iş kadını olan Dubai merkezli Huda Kattan aynı zamanda sosyal medyada 37 milyon takipçisiyle önde gelen influencer'lar arasında.

Dubai'den Huda Kattan Forbes'un en başarılı kadın girişimcileri listesinde, System.String[]
Dubai merkezli International Beauty'de iş kadını olan Huda Kattan kendi ismiyle yarattığı marka ve aynı zamanda sosyal medyada 37 milyon takipçisiyle önde gelen influencer'lar arasında yer aldı.

Euronews ekibi olarak Huda Kattan'ın konuğu olduk.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:37 
Euronews, Dubai, Dünya
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