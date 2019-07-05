Dubai'den Huda Kattan Forbes'un en başarılı kadın girişimcileri listesinde
1 saat önce
490 milyon euro değerindeki International Beauty'de iş kadını olan Dubai merkezli Huda Kattan aynı zamanda sosyal medyada 37 milyon takipçisiyle önde gelen influencer'lar arasında.
Dubai
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:37
merkezli International Beauty'de iş kadını olan Huda Kattan kendi ismiyle yarattığı marka ve aynı zamanda sosyal medyada 37 milyon takipçisiyle önde gelen influencer'lar arasında yer aldı. Euronews
ekibi olarak Huda Kattan'ın konuğu olduk.
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