Dubai Emiri Al Maktum yeni BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a biatini duyurdu - Son Dakika
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Dubai Emiri Al Maktum yeni BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a biatini duyurdu

14.05.2022 12:42
Dubai Emiri Al Maktum yeni BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a biatini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a biatini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a biatini açıkladı.

Devlet Başkan Yardımcısı Al Maktum, Twitter hesabından, BAE'nin vefat eden 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için şiirli bir taziye mesajı yayımladı.

Al Maktum yayımladığı mesajı kendisiyle birlikte Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bulunduğu bir fotoğrafla paylaştı.

Sekiz mısradan oluşan şiirinin son iki mısrasında Al Maktum, Al Nahyan'a biatini açıkladı.

BAE'de hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine bugün Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dubai Emiri Al Maktum yeni BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a biatini duyurdu - Son Dakika


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