Dubai Emiri Al-Maktum, yeni Kuveyt Emiri Es-Sabah'ı ziyaret etti

Kuveyt'te yaşamını yitiren emirin yerine geçen veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı tebrik etmek için bugün Kuveyt'e giden Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al-Maktum, Kuveyt ile Birleşik Arab Emirlikleri'nin "özel ilişkisini" vurguladı.

Kuveyt Emiri Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ve devlet kurumlarında 3 gün süreyle tatil ilan etmişti. Vefat eden emirin yerine 2006'dan beridir veliaht olan Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah geçmişti.